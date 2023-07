Pallavolo maschile, l'Arno Volley rinuncia ufficialmente alla serie A3

L'Arno Volley, nonostante la splendida cavalcata ai playoff, non disputerà la serie A3 nella prossima stagione. Troppo oneroso partecipare a questo campionato, malgrado sia stato guadagnato indiscutibilmente sul campo. I biancoverdi ripartiranno dunque dalla B, senza però modificare le ambizioni. Ad annunciarlo è la stessa società di Castelfranco Di Sotto su Facebook.

Le motivazioni del presidente

A spiegare le ragioni, sempre sul profilo Facebook del club, è il presidente Andrea Volterrani: "A malincuore, ormai diverse settimane fa, ho preso, insieme ai miei più stretti collaboratori, questa sofferta decisione. Non c’erano le condizioni economiche, in questo preciso momento storico, per affrontare un Campionato di Serie A, nonostante il grande entusiasmo derivante dalla vittoria e le elevate qualità del gruppo. Ma vi garantisco che lavoreremo instancabilmente affinché si possano realizzare nuovamente gli obiettivi della scorsa stagione e si reperiscano le risorse necessarie per la serie A3. Ci stiamo riorganizzando, anche a livello societario e dirigenziale, per affrontare al meglio il prossimo Campionato e non farci trovare impreparati, chissà, un domani. Seguiteci perché ci saranno diverse novità!".