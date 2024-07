Aurora Centi dalla Serie D alla C per rinforzare la PediaTuss Casciavola

Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per il prolungamento della collaborazione sportiva con la giocatrice Aurora Centi che nella stagione 2024/25 ricoprirà il ruolo di libero nella PediaTuss che disputerà il campionato di Serie C.



Centi, classe 2004 è cresciuta pallavolisticamente nel Tomei Livorno, società nella quale ha militato fino alla stagione 2021/22, quanto è passata alla Pallavolo Casciavola ricoprendo il ruolo di libero e diventando un pilastro della squadra che ha conquistato la salvezza, confermata nella passata stagione Centi, oltre a disputare il campionato di serie D, è stata vicina anche alla formazione under 18 durante la fase regionale dove ha ricoperto il ruolo rimasto vacante, di Team Manager.

Ora il salto in Serie C agli ordini di coach Alessandro Tagliagambe. "Sono felice di restare a Casciavola, che per me è una seconda casa - spiega Centi - Il salto di categoria sarà certamente impegnativo, ma è una sfida che sento di poter raccogliere promettendo il massimo dell'impegno e cercando con le mie compagne di aiutare la squadra a centrare gli obiettivi stagionali".