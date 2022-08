Volley femminile B1: al via la preparazione della FGL-ZUMA Castelfranco

Giocatrici e staff tecnico della FGL-ZUMA Castelfranco agli ordini di coach Menicucci, del vice Ficini e del preparatore atletico Menichetti, si sono ritrovati nel Palazzetto Pala Bagagli per il primo allenamento della nuova stagione. Due mesi di preparazione porteranno la squadra all’esordio in campionato presumibilmente il 9 Ottobre (calendario provvisorio, in attesa di conferma il prossimo 29 agosto). È iniziato quindi il nuovo cammino della squadra toscana in vista della stagione in serie B1 femminile, il cui inizio al momento è previsto tra le mura di casa contro il Garlasco.

Tutta la rosa, ad esclusione della centrale Greta Marocchini e della giovane schiacciatrice Vittoria Beconcini, assenti giustificate, si è ritrovata alle ore 19.00 per l’inizio della preparazione fisica che porterà la squadra alla prima serie di amichevoli prevista a Settembre. Oltre alle giocatrici confermate, le schiacciatrici Agata Zuccarelli e Giulia Bertelli, la centrale Sara Agata Chisari, la palleggiatrice Alessadra Focosi ed il libero Melissa Tesi, il roster castelfranchese si è rafforzato con l’innesto delle centrali Francesca Fava e Greta Marocchini, l’opposto Chiara Muzi, la palleggiatrice Gaia Dell’Amico, la centrale Alice Tesanovic e le due giovani atlete promosse dalle giovanile, il libero Martina Giannoni e la schiacciatrice Vittoia Beconcini.

Le giocatrici sono state accolte dal presidente Daniele Quinti, dal vicepresidente Giampiero Rosi, dai direttori sportivi Luigi Palidori e Fabio Menichetti (omonimia con il fisioterapista) e dal dirigente Sauro Badalassi. In queste settimane le atlete si alleneranno due volte al giorno alternando lavoro atletico ed allenamento tecnico con la palla, in attesa di conoscere nei prossimi giorni i calendari definitivi.