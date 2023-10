B1. Ambra Cavallini troppo timida nelle Marche: la Pieralisi Jesi vince 3-1

Due set da dimenticare, uno da incorniciare e un altro ancora che poteva meritare miglior sorte. Non è tutto da buttare l’esordio dell’Ambra Cavallini nel campionato 2023-2024 di B1 femminile (girone D), con le toscane che sono uscite sconfitte dalla trasferta sul campo della Pieralisi Jesi, decisamente più abituata alla categoria. Inizia sicura e concentrata la Pieralisi (4-1), marcia spedita grazie al muro e soprattutto al servizio. Il tecnico ospite chiama time-out prima sul 15-8 e poi sul 17-8. Milletti mette in ginocchio la ricezione avversaria con 4 ace (18-8) e le fa eco Moretto (22-9), una vera spina nel fianco anche per i suoi attacchi. Paolucci mette a terra due palloni che portano al set-ball la Pieralisi (24-9) e dal centro Pomili chiude subito il primo parziale. C'è più equilibrio all'inizio del secondo (4-4) ma la Pieralisi ha sempre più ritmo, riparte con Castellucci e torna ad allungare con il servizio (8-5).

L'Ambra Cavallini diventa meno precisa e Puccini deve chiamare time-out sul 13-7 e poi sul 18-11, dopo l'ace di Paolucci. Il turno in battuta della rossoblù prosegue positivamente (21-11): entra il secondo libero Girini e poi Miecchi per Paolucci. Dentro anche Pepa per Peretti, pronta a servire a Milletti la palla per il 24-13. Chiude a muro Moretto. L’Ambra Cavallini, nonostante lo svantaggio iniziale del terzo set (5-3), resta in partita e non molla: coach Sabbatini ferma il gioco sul 6-8. La Pieralisi diventa più fallosa e le ospiti ne approfittano (8-10). Moretto ripristina la parità con il servizio (10-10) e le padrone di casa ripartono (12-10). Si lotta punto su punto (15-15) con Pontedera che sembra avere una marcia in più con il servizio: 17-20. Le jesine sono delle leonesse, si riprendono e, grazie anche a due tocchi sottorete di Peretti, si portano in vantaggio: 22-21.

Le toscane confermano di essere squadra tenace, ribaltano la situazione (22-23), con un attacco più efficace e strappano il set. Prosegue il buon momento delle ospiti anche in avvio di quarto parziale (1-4), con la Pieralisi che non resta a guardare, ritrovando il vantaggio: 8-5. La battaglia è più che mai aperta, con l'Ambra Cavallini che ribalta il punteggio (8-11), prima di subire la rabbiosa reazione jesina: 12-11. Con la forza della pazienza - e con quella del muro - la Pieralisi si crea un margine di vantaggio di due lunghezze (14-12) che gestisce ad amplia fino al 20-16. Pontedera è sempre pericolosa (20-18) ma il cuore rossoblù batte forte: Castellucci lancia la volata finale con Pomili e Milletti che firmano gli ultimi due punti. Il tabellino del match:

PIERALISI JESI-AMBRA CAVALLINI 3-1 (25-9, 25-13, 23-25, 25-19)

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Pellegrini n.e., Pepa, Paolucci 12, Peretti 6, Castellucci 11, Marcelli n.e., Miecchi, Pomili 16, Milletti 12, Moretto 13, Ferrini n.e. All. Sabbatini

AMBRA CAVALLINI: Casarosa S. (L1), Marocchini 1, Chericoni 2, Andreotti 6, Donati 10, Roni 10, Meini, Simoncini 7, Casarosa G. (L2), Melani, Fenili 3, Martelli n.e. All. Puccini