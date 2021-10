B1, Castelfranco ci prende gusto: un altro 3-1 in trasferta ad Isernia

Arriva la seconda vittoria consecutiva per lache ha regolato in trasferta l’. Un 3-1 a favore delle toscane () anche se le padrone di casa molisane non hanno mai voluto mollare un centimetro. Squadra equilibrata questa FGL con giocatrici di notevole spessore quali, Zuccarelli, Baggi e Vallicelli a testimoniare di un impianto di gioco di notevole caratura. Montemurro le ha tentate tutte inserendo la Natalizia in regia trasformando Dell’ Amico in attaccante pur di dare consistenza alla prima linea, però non è servito.

Una Isernia in palla fino a quando la squadra è rimasta coesa, poi, quando la ricezione è andata in difficoltà e la percentuale di errori, dovuti anche ad un certo affaticamento e ad un Castelfranco salito di rendimento, è iniziata a salire (ben 32 gli errori delle molisane), in quel momento l’ago della bilancia è andato inesorabilmente e meritatamente dalla parte delle toscane. Le biancoblu possono sognare in grande, soprattutto per le distanze inflitte alle padrone di casa nei parziali vinti. La prossima settimana, la squadra sarà impegnata in casa contro la Pallavolo Teatina che nel frattempo ha conquistato il primo punto della sua stagione. Questo il tabellino del match:

EUROPEA 92 ISERNIA-FGL CASTELFRANCO 1-3 (20-25, 25-14, 15-25, 15-25)