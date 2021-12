B1: Castelfranco batte Nottolini in rimonta, il derby toscano si tinge di biancoblu

Squadra in casa

Squadra in casa Fgl Castelfranco

Un risultato incerto fino alla vigilia, una rivalità sportiva molto accesa, ma anche un enorme rispetto reciproco. Il derby toscano traè stato ancora una volta tutto questo e la formazione pisana lo ha conquistato ieri con una partita gagliarda e di grande spessore. Il match casalingo è stato atteso con grande trepidazione e ildella FGL è un buon viatico per rimanere nelle posizioni più alte della classifica. Nel, le biancoblu sono ora al secondo posto con 20 punti, due soli in meno rispetto alla capolista 3M Perugia che ha perso a sorpresa l’imbattibilità contro il fanalino di coda Isernia.

Nottolini è invece ferma a 18 punti e fa parte del folto gruppo di inseguitrici (insieme a Pomezia e Volleyrò). Il derby di ieri non è cominciato nel migliore dei modi per Castelfranco. Le ospiti si sono dimostrate una squadra tosta e imprevedibile, tanto da conquistare il primo set con un 25-17 che avrebbe potuto spaventare qualsiasi avversaria. Il condizionale è d’obbligo, perché Castelfranco sa sempre come reagire, anche nelle situazioni più complicate.

Il pareggio è stato infatti immediato (25-18), prima di un terzo parziale non adatto ai cuori deboli e vinto dalla FGL con appena due punti di distacco. Il vantaggio e la rimonta hanno dato ancora più coraggio alle pisane che hanno terminato sul 25-18 la quarta frazione di gioco portando a casa l’intera posta.

Fra una settimana si potrà azzardare il sorpasso in classifica, visto che il 2021 terminerà con la sfida esterna contro. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-NOTTOLINI VOLLEY 3-1 (17-25, 25-18, 25-23, 25-18)

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Tesi (L), Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino All. Menicucci.

NOTTOLINI: Bianciardi, Salvestrini, Lunardi, Bresciani, Catani, Coselli, Varani, Sciabordi, Battellino (L1), Mazzoni (L2). All. Capponi.