B1: Castelfranco, batti il 5! Sconfitta anche Civitavecchia, ora è seconda

Il cielo è sempre più…biancoblu! Lanon ha alcuna intenzione di fermare la propria marcia nel girone E delladi volley e il nettocon cui si è sbarazzata ieri dellaconferma le ambizioni di questo splendido collettivo. Il successo ai danni delle romane proietta la formazione toscana al secondo posto solitario della classifica, dopo lo scivolone di Nottolini contro Clementina 2020. Ad una sola lunghezza di distanza c’è l’inarrestabileche ha messo a segno un percorso netto (15 punti contro i 14 delle pisane).

La sfida contro la Margutta CivitaLad è stata incerta solamente nel primo set. Le ospiti hanno dato filo da torcere a Castelfranco che comunque ha avuto la pazienza giusta per gestire i momenti più complicati e di portare a casa il parziale con un incoraggiante 25-21. Nonostante la pronta reazione di Civitavecchia nel secondo set, la FGL ha allungato in maniera decisiva fino al 25-18 e al 2-0 che ha fatto intuire quali sarebbero state le sorti del match. Il terzo parziale non ha avuto storia: il 25-12 che ha sancito il definitivo 3-0 è la prova che queste giocatrici hanno una fame incredibile e non sprecano nemmeno uno scambio.

MVP dell’incontro è stata capitan Andreotti, capace di totalizzare 14 punti. Ottimo anche il contributo di Sara Chisari (12 punti, di cui 3 muri) che ha rilasciato queste dichiarazioni alla fine della partita: “Sono tre punti che valgono tantissimo, ma il match non è stato per nulla semplice. Nei primi due set Margutta ci ha messo tanta pressione, noi siamo state brave a mantenere la concentrazione. Nel terzo parziale abbiamo avuto la possibilità di dare spazio a tutta la rosa, siamo su una scia positiva e speriamo di poterla mantenere”. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-PALLAVOLO CIVITAVECCHIA 3-0 (25-21, 25-18, 25-12)