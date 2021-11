B1: Castelfranco pensa già al prossimo impegno: “Con Clementina vittoria meritata, ora testa a Jesi”

, oltre che un secondo posto rafforzato e che autorizza a sognare in grande. Laha dimenticato la battuta d’arresto di Roma e controè tornata a macinare gioco come se nulla fosse. Coachha commentato, come di consueto, l’ultimo match: “Come avevo già detto quella contro Battistelli Ancona, era una partita pericolosa, ma le nostre ragazze hanno dimostrato la giusta maturità per portare a casa tre punti molto importanti. La squadra si è messa alle spalle la sconfitta subita sabato scorso, e con il lavoro svolto in settimana è scesa in campo determinata e con una grande voglia di riscatto, giocando a tratti una pallavolo perfetta”.

Molto apprezzato l’atteggiamento fin dai primi scambi: “Il primo set è iniziato non bene ma punto dopo punto siamo riusciti a risalire, poi con una buona fase di attacco difesa siamo riusciti a vincere il set. Anche l’inizio del secondo set ha rispecchiato l’andamento del primo. Il terzo set poteva portare delle insidie in quanto la squadra avversaria non avendo un centrale di riserva all'infortunata Pomelli, ha dovuto impiegare una banda al centro e questo poteva crearci un rilassamento mentale che non c’è stato dimostrando prova di maturità”.

Infine, un accenno al prossimo impegno di campionato: “Abbiamo portato a casa una meritata vittoria. Un plauso a tutte le nostre ragazze ma ora sotto con gli allenamenti per preparare la prossima partita in trasferta a Jesi”.