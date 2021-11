B1: Castelfranco non snobba Pomezia, coach Menicucci: “Sarà una trasferta complicata”

Disputato il terzo turno di campionato, in cui le ragazze dellasi sono imposte sul taraflex di casa con un netto 3-0 a danno di, è necessario archiviare in fretta la terza vittoria per rituffarsi subito nella vigilia della quarta giornata e della seconda trasferta della stagione. Uno sguardo alla classifica vede le ragazze pisane, protagoniste del girone E a, pari merito con Nottolini Volley e 3M Pallavolo Perugia.

Le sfidanti di domani, United Volley Pomezia, al momento seste con 5 punti, avranno l’obiettivo di tentare l’aggancio dei primi posti in classifica: dopo un ottimo esordio a bottino pieno su Pieralisi Jesi e la battuta di arresto nel secondo turno per mano proprio della capolista 3M Perugia, settimana scorsa le ragazze laziali si sono imposte al tie-break sull’altra umbra del girone, Lucky Wind Trevi Perugia. Sulla scia quindi del loro entusiasmo, saranno pronte a dar battaglia alle ragazze di coach Menicucci nella gara in programma domani ore 18.00 al Palazzetto Comunale di Pomezia.

Nella consueta presentazione settimanale dell’avversario, lo stesso tecnico castelfranchese analizza le avversarie: “Affrontiamo la seconda trasferta di campionato, viaggio piuttosto lungo per giocare con una squadra sicuramente molto ben attrezzata. È un team neopromosso che ha stravinto la promozione dalla B2; ha mantenuto l’organico inalterato dello scorso anno, con un mix di giocatrici giovani ed altre molto esperte e dal passato in categorie di serie A. La loro caratura si è vista sabato scorso quando è riuscita a salvarsi a tie-break da un risultato negativo in casa di Trevi – squadra tra le più accreditate del girone- o nel game con Perugia, tenendo testa ad una squadra attualmente prima in classifica. Sappiamo quindi le difficoltà che ci aspettano. Stiamo lavorando per preparare il match nella miglior misura possibile e ci auguriamo di proseguire con un buon rendimento di gioco e con la massima concentrazione per affrontare le insidie di domani e guardare al futuro con fiducia.”