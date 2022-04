B1: la FGL Castelfranco si perde sul più bello in Abruzzo e conquista soltanto un punto

Una rimonta che è difficile da digerire. La FGL Castelfranco aveva in mano la partita di ieri in Abruzzo contro la Pallavolo Teatina, ma si è dovuta accontentare di un solo punto e soprattutto ha dovuto fare i conti con il sorpasso in classifica da parte della Clementina 2020. Sono proprio le marchigiane ad occupare ora il secondo posto del girone E della B1 di volley femminile e i play-off potrebbero anche tramontare per le pisane.

Si deciderà tutto nell’ultimo turno, in programma la prossima settimana: Castelfranco se la vedrà con Pomezia che è indietro di un solo punto, mentre Clementina dovrà affrontare la Lucky Wind Trevi. Parlando della partita di Nocciano, la Teatina ha lottato con tutte le sue forze, nonostante gli acciacchi e la stanchezza per i cinque set di mercoledì, ma ha comunque dovuto cedere il passo alle toscane di Castelfranco sia nel primo (20-25), sia nel secondo set (21-25).

Nella terza frazione, con le ospiti sempre in vantaggio e arrivate fino al 17-23 in loro favore, le neroverdi spalle al muro non hanno più sbagliato un colpo, sorprendendo un avversario che, forse, l’aveva già data per vinta: otto punti in fila per le teatine e set vinto sul 25-23.

Andamento simile anche nel quarto set, con le toscane avanti 16-21 e di nuovo agganciate dalle padrone di casa, fino al finale punto a punto: l’entusiasmo e l’esaltazione in campo e sugli spalti hanno dato la spinta in più alle neroverdi per il 29-27. Contrariamente ai precedenti quattro set, la Teatina ha sempre condotto il quinto, aggiudicandoselo con merito 15-11. Pur andando sotto a muro e in battuta, le neroverdi raccolgono due punti fondamentali, lasciando l’amaro in bocca alla FGL. Il tabellino del match:

PALLAVOLO TEATINA-FGL CASTELFRANCO 3-2 (20-25, 21-25, 25-23, 29-27, 15-11)

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Courroux 2, Biesso 17, Stafoggia 19, Corradetti 13, Gorgoni 19, Ricci 8, Diodato n.e. All.: Cristian Piazzese.

Pallavolo Castelfranco: Zuccarelli 20, Chisari 13, Bertelli 14, Casarosa (L), Andreotti 13, Vallicelli 3, Tesi (L), Bartalini, Bernardeschi n.e., Focosi n.e., Covino 17. All.: Alessandro Menicucci.