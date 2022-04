B1: la FGL Castelfranco deve voltare pagina dopo l’incredibile rimonta in Abruzzo

Come avviene puntualmente ogni settimana, Nicola Ficini ha analizzato l’ultimo match disputato dalla FGL Castelfranco. La sconfitta con rimonta in Abruzzo, contro la Pallavolo Teatina, ha complicato la corsa ai play-off delle pisane.

Ecco le sue parole: "La partita era stata preparata nel migliore dei modi e l’inizio dell’incontro sembrava procedere nella giusta direzione. Dopo un avvio punto a punto fino al 19-18 abbiamo fatto un break di quattro punti che e ci ha portato alla vittoria. Nel secondo set siamo partiti in vantaggio di quattro punti ed anche se siamo stati avvicinati, con un nuovo break ci siamo aggiudicati il parziale. La terza frazione di gioco è stata un punto a punto poi fino al 23-17, dopo di che un black-out totale per noi e siamo stati sconfitti per 25-23. Nel quarto set la squadra ha iniziato un po’ contratta e dopo un avvio punto punto ha reagito e si è portata in vantaggio 12-20 poi 20-23 e dopo purtroppo non siamo stati in grado di chiuderlo e abbiamo perso 29-27. Dopo questi duri colpi è iniziato il tie-break e dopo una fase iniziale equilibrata la squadra avversaria ha preso il sopravvento vincendo 15-11”.

Commentare una partita del genere non è affatto semplice: “Ancora oggi non riusciamo a dare una spiegazione a quello che ci è successo, purtroppo lo sport è questo; ora il destino dei play-off non è più nelle nostre mani. Domenica dobbiamo pensare a dare tutto e riuscire a vincere e poi staremo a vedere”.

La società intanto, dopo alcuni giorni di silenzio e di doveroso rispetto, conferma che la schiacciatrice Laura Baggi venerdì scorso ha avuto un brutto incidente con la macchina e che è stata ricoverata all'ospedale in osservazione e per accertamenti. L’obiettivo era quello di dedicarle una bella vittoria, di sicuro è stata nei pensieri di tutti.