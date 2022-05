B1: FGL Castelfranco, grande euforia per il play-off contro Melendugno

Dopo l’euforia per la conquista dei play-off in casa FGL Castelfranco, è arrivato il consueto commento tecnico da parte di coach Nicola Ficini: "Dopo la sconfitta di Chieti abbiamo comunque lavorato in palestra con fiducia e preparato questa partita contro Volley Pomezia al meglio; infatti i primi due set sono stati vinti con una certa tranquillità. Il terzo set è iniziato bene e poi sul 22-17 è apparso nuovamente lo spettro di Chieti che ci ha portato alla sconfitta per 23-25. Nel quarto set siamo entrati in campo un po’ contratti e la partita proseguiva punto punto fino a prendere un break decisivo che ci ha portato la vittoria per 25-23”.

Rivivere le emozioni di sabato è stato inevitabile: “Al termine della partita tutti insieme abbiamo aspettato con ansia di vedere come terminava il quarto set tra Trevi e Battistelli e nel momento in cui Trevi ha portato il match a tie-break, è iniziata la festa per il traguardo dei playoff. Adesso inizieremo a preparare queste due partite contro Volley Melendugno, sperando di avere la squadra al completo".