B1: FGL Castelfranco più forte delle difficoltà, Pieralisi Jesi piegata al tie-break

La FGL Castelfranco riesce a rimanere aggrappata al secondo posto del girone E della B1 femminile di volley battendo al tie-break la Pieralisi Pan Jesi, avversario più ostico di quanto non dica la classifica delle marchigiane. Nonostante le difficoltà, le pisane sono riuscite a vincere e portare a casa 2 punti preziosi per il proseguo della stagione. Inizia fortissimo la Pieralisi Pan in Toscana spingendo al servizio (6-16). Le jesine sono impeccabili nel muro-difesa (8-22) e le padrone di casa non riescono a tenere il passo.

Nel secondo set, le toscane ritrovano il servizio (10-5) e sono più continue in attacco rispetto alle avversarie che provano a non perdere contatto (15-13). Sul 19-14 il break decisivo che consente a Zuccarelli e compagne di pareggiare il conto. Nel terzo set, Castelfranco mantiene alto il ritmo con l’attacco (13-6) e riesce a tenere sempre a distanza le jesine meno incisive sotto rete (20-13).

La Pieralisi Pan ritrova il servizio (5 gli ace) nel quarto set (7-11) e, nonostante alcune decisioni arbitrali che fanno salire la tensione nervosa, riesce a rimanere lucida e respingere gli assaliti toscani (15-16 e 18-19). L’attacco gira bene e, sul 18-21, le jesine allungano: con Paolucci conquistano il set-ball (20-24) e con Malatesta chiudono il parziale conquistando uno strameritato tie-break.

Le energie profuse nel quarto set pesano sull’avvio del quinto (8-3). Castelfranco attacca meglio (l’efficacia sale al 50%), Jesi prova a non perdere il contatto (10-7 e 12-9). Nel finale le padrone di casa fanno valere la loro esperienza senza concedere ulteriore spazio ad una rimonta rossoblù. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-PIERALISI PAN JESI 3-2 (11-25, 25-17, 25-16, 22-25, 15-10)

CASTELFRANCO: Zuccarelli 18, Chisari 5, Bertelli 8, Andreotti 11, Baggi n.e., Vallicelli 2, Bartalini n.e., Bernardeschi n.e., Focosi n.e., Covino 15, Tesi (L2), Casarosa (L1). All. Menicucci

PIERALISI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa, Paolucci 11, Pirro 16, Durante 4, Canuti 8, Malatesta 20, Bazzani 1, Milletti 7, Marcelloni 1. All. Sabbatini