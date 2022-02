B1: FGL Castelfranco, finalmente si respira aria di normalità

C'è la conferma ufficiale: la FIPAV ha ritenuto vi siano le condizioni necessarie per far riprendere tutti i campionati (Serie B e C, i campionati regionali di serie D e Divisione, insieme a tutti i Campionati Nazionali di categoria). Il riavvio delle attività sarà ovviamente sempre regolamentato dalla normativa governativa e dai protocolli federali vigenti: il tutto per garantire le maggiori condizioni possibili di sicurezza e per portare a termine la stagione agonistica sportiva 2021-2022.

La Fgl Castelfranco riparte con il disputare quindi, la gara ufficiale in trasferta prevista da calendario per il 12 febbraio prossimo alle ore 16:30, presso il Palazzetto dello Sport di Civitavecchia contro la Margutta CivitaLad. Le quattro gare non disputate dopo la sospensione delle attività federali delle scorse settimane, a causa del contesto pandemico, secondo le direttive Fipav, saranno giocate a seguire la fine del campionato con una nuova calendarizzazione già ufficializzata (Volley Angels-Castelfranco si giocherà il 02/04/2022; Castelfranco Isernia si giocherà il 10/04/2022; Chieti-Castelfranco sarà disputata il 23/04/2022; infine, Castelfranco-Pomezia sarà affrontata il 30/04/2022).

Diversi invece i criteri di recupero stabiliti dalla Federazione per le competizioni non disputate a causa di positivi in uno od entrambi i team prima della sospensione, gare che potranno essere recuperate da subito, concordando le nuove date tra i club coinvolti: Fgl Castelfranco pertanto dovrà a breve definire con il team Lucky Wind Trevi il giorno in cui disputare la partita domestica rinviata lo scorso 9 gennaio a causa di almeno tre positività tra le atlete avversarie. Nei prossimi giorni riprenderà finalmente, il consueto appuntamento di introduzione alla partita ed analisi dell’avversario di coach Alessandro Menicucci.