FGL pronta a voltare pagina, Ficini: “Rimpianto per Roma, lavoreremo duramente per il prossimo match”

La prima sconfitta in campionato ha lasciato sicuramente il segno. La trasferta romana controha lasciato un senso di amaro in bocca alla, pronta comunque a mettersi alle spalle questo scivolone. Coachha analizzato l’incontro disputato nella Capitale: “Come era previsto la partita con Volleyrò è stata ostica e con dispiacere siamo tornati a casa senza nemmeno un punto guadagnato. L’incontro è stato molto combattuto come si evince dal punteggio dei set, finiti tutti ai vantaggi: magari con un po’ di cattiveria in più e con qualche errore in meno nei momenti cruciali, almeno un punto potevamo portarlo a casa”.

Ficini ha poi parlato di quello che è andato storto: “L’andamento dei set è stato identico per tutti e quattro, con fasi precise; un inizio dove eravamo noi a condurre; loro che ci hanno riagganciato e superato; noi che abbiamo recuperato lo svantaggio ma vanificando, nei tre set persi, le occasioni avute di sorpassare l'avversario per conquistare il parziale, cosa avvenuta invece nel terzo”.

Bisogna guardare già alla prossima partita: “Ora è tempo di guardare alla prossima partita, contro Battistelli Ancona: lavoreremo duramente questa settimana, con umiltà e rispetto per l’avversario e cercheremo di riprendere il cammino interrotto sabato”.