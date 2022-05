B1: si avvicina il momento dei play-off per la FGL Castelfranco

La scorsa settimana, sabato 7 maggio, si sono giocati i tre incontri di andata della Fase 1 quando sono scese in campo le sei squadre arrivate prime in Regular Season negli altrettanti gironi di B1 (accoppiamenti: 1° girone A/1°girone B- 1° girone C/1° girone D – 1° girone E/1° girone F); prossimo turno di ritorno previsto sabato 14 maggio. Da questa Fase 1 le tre vincenti accederanno direttamente in A2 mentre le perdenti si sfideranno nella successiva Fase 3. Nel frattempo, con la Fase 2, si individueranno sempre con la modalità andata/ritorno, le tre squadre tra le sei arrivate seconde in Regular Season, che potranno accedere a Fase 3.

La FGL Castelfranco sarà impegnata quindi in Fase 2 contro Volley Melendugno, seconda del girone F, in due gare di andata e ritorno (sabato 14 maggio e sabato 21 maggio) che decreteranno chi accederà alla Fase 3 contro la vincente tra 3M Perugia (al momento ha vinto Gara 1 al tie-break) e Accademia Messina. Le biancoblu del duo Menicucci-Ficini giocheranno gara 1 in casa sabato 14 maggio al PalaBagagli alle ore 18:30, mentre gara 2 ad Otranto sabato 21 maggio sempre alle 18.30.