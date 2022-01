B1: rinviata a data da destinarsi la sfida di campionato tra FGL Castelfranco e Trevi

Alla luce dell’elevato numero di contagi da covid-19 che sta interessando alcune squadre, laha disposto con un comunicato, il rinvio di alcune gare nel campionato di; nel girone E, due sono i match rinviati del weekend 8 e 9 gennaio:e Pallavolo Teatina-Pieralisi Jesi. Era già nell'aria da qualche giorno che la notizia circolava ed i primi rinvii hanno fatto strada dopo i focolai nei campionati nazionali già alla vigilia di Natale, nella massima categoria femminile.

Ma le molte positività non sono mancate anche nelle squadre delle altre categorie e nelle varie discipline. Difficile al momento prevedere una data di recupero per Castelfranco, quello che è certo è che la richiesta di rinvio per sette casi di positività è arrivata dalla squadra ospite (Trevi), anticipando le stesse intenzioni dello staff biancoblu dopo aver registrato fino a ieri quattro casi positivi.

Il duo Menicucci-Ficini sta quindi fronteggiando le defezioni e lavorando a ranghi ridotti, con massima attenzione verso le indicazioni dei consulenti medici ed assoluta priorità alla salute delle giocatrici e dello staff. Intanto la società toscana, in attesa di ricevere nuove istruzioni dalla Federazione, augura a tutte le atlete al momento ferme, una pronta guarigione.