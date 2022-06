Serie B1: Sara Chisari rinnova l'accordo con la FGL Castelfranco per un anno

Ancora conferme in casa Fgl Castelfranco: la società comunica con soddisfazione di aver rinnovato l'accordo con Sara Agata Chisari per un altro anno. Una conferma nel segno della continuità che rinsalda ulteriormente l'intenzione della dirigenza di puntare su un blocco che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Nonostante infortuni e acciacchi non le abbiano permesso di disputare sempre al meglio tutte le gare, Sara ha comunque dimostrato di poter giocare ad alti livelli nonostante la giovanissima età.

Una conferma inoltre che incorona e premia il lavoro fatto nel vivaio Fgl Castelfranco, dato che Chisari è nata pallavolisticamente proprio a Castelfranco, formandosi nei vari campionati giovanili biancoblu prima di approdare nella massima serie della società, dove per il secondo anno consecutivo ha dato un apporto diretto e sostanziale in zona 3. Un augurio a Sara che possa proseguire nel lavoro di perfezionamento nella prossima stagione.