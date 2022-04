B1: sorpasso all’ultima curva per Castelfranco, Pomezia battuta e play-off conquistati

Tanti calcoli complessi, ma alla fine l’aritmetica ha premiato la FGL Castelfranco. Le pisane di coach Menicucci hanno battuto 3-1 lo United Pomezia nell’ultimo atto della regular season e si sono riprese il secondo posto del girone E della B1 di volley femminile. È un successo pesantissimo, visto che negli stessi istanti la Clementina 2020 è uscita sconfitta dalla trasferta di Trevi e si è dovuta accontentare di un solo punto.

Ai play-off ci andranno le biancoblu che hanno atteso con trepidazione proprio gli aggiornamenti dall’Umbria. Nei primi due set di oggi non c’è stata storia. Nonostante un botta e risposta continuo nella prima frazione di gioco, le padrone di casa toscane sono riuscite ad allungare e a rendersi conto di poter passare in vantaggio. Il 20-14 è diventato quasi una sentenza e in effetti non c’è stato alcun tentativo di recupero da parte delle rossoblu che si sono arrese sul 17-25.

Il secondo set è stato ancora più netto e il 25-11 ha premiato le padrone di casa che hanno accarezzato il sogno della posta piena. Pomezia si è però rivelata un’avversaria di valore che non ha mai mollato e il match si è riaperto nel terzo parziale, grazie a un 5-0 provvisorio delle ospiti, capaci di passare dal 19-22 al 24-22, una rimonta che ha garantito il dimezzamento del conto set.

Il quarto set è stato ugualmente faticoso, ma una Zuccarelli sontuosa (21 punti per lei) e una Chisari implacabile non hanno lasciato scampo alle pometine per il 3-1 definitivo. Il fiato è rimasto sospeso fino all’ufficialità del 2-3 della Clementina 2020 che ha fatto capire come non si trattasse di un sogno. La stagione continua, la promozione è ancora possibile. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-UNITED POMEZIA 3-1 (25-17, 25-11, 23-25, 25-23)

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Vallicelli, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino, Baggi. All. Menicucci.

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Lanzi (L1), Zannoni (L2), Palermo, Campana, Oggioni. All. Lacasella