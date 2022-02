B1: tie-break amaro nelle Marche per Castelfranco, la vetta si allontana di nuovo

Squadra in casa

Affrontare in questo periodo la Clementina 2020 è complicato per tutti. Le marchigiane hanno battuto nel 2022 la capolista 3M Perugia e Nottolini e sabato non hanno fatto sconti alla FGL Castelfranco. Le pisane sono uscite sconfitte 3-2 dalla trasferta anconetana, con la stessa Perugia che è ora tornata a 4 punti di distanza.

Primo set molto combattuto fino al 15-14 a favore delle locali che non fanno molto in attacco ma approfittano dei numerosi errori delle ospiti. Poi le attaccanti esine cominciano ad aggiustare il tiro, ben imbeccate da un’ottima Galazzo e dilagano nel finale con tre punti consecutivi di Gotti e un beffardo pallonetto di Spadoni. 25-17

Il secondo parziale è letteralmente dominato dalle clementine che partono subito forte 4 a 0 e aumentano progressivamente il vantaggio fino a raddoppiare le avversarie sul 18-9. Nonostante una leggera pausa nella parte finale del set riescono a portare a casa il 2 a 0 ancora con un pallonetto di Spadoni 25-19.

Il terzo set è tutto a favore di Castelfranco che gioca più ordinata, azzerando quasi completamente gli errori e con un pizzico di piccantezza al servizio e determinazione in attacco. La Battistelli Termoforgia, al contrario, non azzecca quasi più nulla, fallose dai nove metri ed in attacco con una ricezione insufficiente e un muro poco efficace. Risultato, di conseguenza, largamente a favore delle toscane che accorciano il distacco 17-25.

Il quarto parziale è interminabile e incredibile nel suo finale con le clementine che riescono a regalare una infinità di match-point alle avversarie sbagliando altrettanti attacchi determinanti. Finisce 30-32 per le pisane che hanno avuto il merito di non mollare di un passo nei momenti decisivi ringraziando le clementine che devono proprio mordersi le mani.

Il tie-break non ha proprio storia, con le toscane subito sotto ancora incredule per lo scampato pericolo e le marchigiane arrabbiatissime che vogliono riprendersi ciò che credono di meritare giustamente. 8-2 al cambio di campo e 15-7 il risultato finale a favore delle jesine. Il tabellino del match:

BATTISTELLI-TERMOFORGIA – FGL CASTELFRANCO 3-2 (25-17, 25-19, 17-25, 30-32, 15-7)

Battistelli-Termoforgia: Galazzo, Gotti, Spadoni, Soleti, Pizzichini, Pomili, Zannini, Rossi, Fedeli, Valoppi (L), Polezzi. All. Secchi

Castelfranco: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Beconcini, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci.