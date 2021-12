B1: trasferta marchigiana da dimenticare per Castelfranco, 0-3 contro Jesi ma il secondo posto è salvo

Squadra in casa

Squadra in casa Pieralisi Jesi

I pronostici della vigilia non sono stati rispettati. La Pieralisi Pan Jesi ha letteralmente preso alla sprovvista la FGL Castelfranco, battendola con un sonoro 3-0 che rappresenta anche la seconda sconfitta stagionale per le toscane. Il ko non ha comunque compromesso la classifica delle biancoblu che rimangono seconde, mentre la capolista 3M Perugia continua a volare. Inizia bene Castelfranco (2-5) anche se vede uscire subito dal campo Chisari che si infortuna alla caviglia destra proprio alle prime battute della gara.

Le jesine recuperano e pareggiano il conto sul 6-6. Durante chiama spesso in causa le sue centrali e con Paolucci arriva al suo massimo vantaggio: 17-12. Le toscane si ritrovano grazie a Baggi e Andreotti e le padrone di casa, dopo aver condotto (19-15), vedono il minaccioso ritorno delle ospiti: il tecnico Sabbatini chiama time-out sul 21-20. La Pieralisi Pan riparte con Paolucci e Malatesta (23-21) e va a conquistare il primo set con due muri di Canuti e Pirro. Dopo un iniziale equilibrio (8-8), la FGL mette a segno un break di tre punti: il tecnico Sabbatini chiama il time-out sull'8-11.

La Pieralisi Pan ribalta la situazione (12-11) e, sul 14-14, allunga fino ad arrivare al 20-16. Precisione, grinta e servizio spingono le jesine (22-16 con l'ace di Paolucci). Durante conquista il set-ball con un palleggio di prima intenzione (24-18) poi Pirro chiude alla seconda palla set con un altro pallonetto. Castelfranco è protagonista di una partenza sprint nel terzo set (3-7) ma Jesi non si scompone, con pazienza e caparbietà recupera e sorpassa. Le jesine gestiscono il vantaggio (14-10 e 16-12) poi vengono agganciate a quota 17 dopo alcune incertezze in seconda linea.

Si lotta punto a punto finché le pisane allungano sul 19-21. Coach Sabbatini chiama time-out, Pirro con due conclusioni firma la parità: 21-21. È battaglia furibonda, Castelfranco avanza (21-23), Jesi rimonta (23-23). Milletti stampa un muro micidiale su Zuccarelli (24-23) poi Malatesta sgancia una bomba e chiude la prima palla match. Il tabellino dell’incontro:

PIERALISI PAN JESI-FGL CASTELFRANCO 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

PIERALISI PAN JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Usberti n.e., Pepa n.e., Paolucci 11, Pirro 15, Durante 2, Canuti 12, Malatesta 11, Bazzani n.e., Milletti 9, Marcelloni. All. Sabbatini

PALLAVOLO CASTELFRANCO: Zuccarelli 13, Chisari, Bertelli 5, Andreotti 8, Baggi 10, Vallicelli 1, Bartalini n.e., Bernardeschi 3, Focosi n.e., Covino 3, Tesi (L1), Casarosa (L2). All. Menicucci