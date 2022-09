Volley femminile B1. Ufficiale il calendario definitivo della FGL-ZUMA Castelfranco

La FederVolley ha pubblicato il calendario definitivo con le revisioni segnalate dei vari club alla versione provvisoria nota già da tempo, consegnando così la bellissima sensazione che l'inizio del campionato della Serie B1 sia sempre più concreto e vicino. Il torneo sarà diviso in cinque gironi, A, B, C, D e E, ciascuno composto da tredici squadre: la FGL-ZUMA Castelfranco sfiderà avversarie di ogni tipo, da quelle piemontesi, a quelle ligure, passando per le sfidanti lombarde e quelle toscane per dei derby sentitissimi (Valdarno, Liberi e Forti Firenze, Nottolini).

Non facili le sorti delle pisane che dovranno superare una partenza decisamente in salita: il PalaBagagli aprirà le porte per la prima partita inaugurale della stagione il 9 ottobre, alle ore 17.30, alle avversarie del Volley Garlasco. Sarà quindi una gara tanto affascinante quanto difficile perché le biancoblu dovranno confrontarsi con un’avversaria di alta ambizione, che si candida ad essere tra le favorite del torneo. Dopo il riposo in seconda giornata, sarà la volta della trasferta a Bra, seguita dalla gara domestica del 30 ottobre contro Caselle Torino e dalla trasferta a Volpiano (Torino), tutte formazioni accreditate per fare un grande campionato e provare il salto di categoria. Il primo derby toscano sarà il 13 novembre, quando la FGL-ZUMA ospiterà la Nottolini Volley.