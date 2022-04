B1: vittoria con brivido iniziale per la FGL Castelfranco, 3-1 ai danni di Volley Angels

Affrontare una formazione che occupa l’ultimo posto di una qualsiasi classifica non è mai semplice e nemmeno scontato. Se n’è accorta, per fortuna senza conseguenze, la FGL Castelfranco che ha espugnato, come da pronostico, il campo del Volley Angels Project risvegliandosi bruscamente dopo un primo set negativo. La rimonta si è concretizzata con tre parziali perfetti (in particolare gli ultimi due), per una classifica sempre più promettente in vista dei play-off promozione.

Le pisane sono infatti seconde nel girone E della B1 femminile di volley, con sei lunghezze di vantaggio sullo United Pomezia che comunque deve recuperare diverse partite e rimane sempre un’incognita di non poco conto. Come già anticipato, le marchigiane padrone di casa hanno conquistato sabato il primo set con un 25-21 che ha destato dal torpore la FGL.

Il secondo parziale è stato quello del riscatto, una vittoria netta con appena 17 punti concessi alle avversarie e la consapevolezza di poter chiudere i conti con la giusta grinta. Il terzo e il quarto set, infatti, sono stati un assolo fantastico di Castelfranco, con punteggi eloquenti (25-9 e 25-10) che hanno messo in mostra le differenze tra le due squadre.

Fra una settimana le biancoblu giocheranno in casa contro l’Europea 92 Isernia, altra compagine impegnata nella lotta per la salvezza e che ha appena battuto, un po’ a sorpresa, la Lucky Wind Trevi. Il tabellino del match:

VOLLEY ANGELS PROJECT-FGL CASTELFRANCO 1-3 (25-21, 17-25, 9-25, 10-25)

VOLLEY ANGELS: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All. Capriotti-Ruggieri

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L2), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Tesi (L1), Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino. All. Menicucci