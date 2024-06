Altre due importanti conferme per la Pallavolo Casciavola

"Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare le conferme nella rosa della PediaTuss che disputerà il prossimo campionato di Serie C, dell’opposto Sara Barsacchi, ruolo opposto, e della schiacciatrice Federica Messina". Altre due importanti conferme in casa rossoblu.

A Vaccaro e Panelli si aggiungono adesso quelle di Sara Barsacchi e Federica Messina. Quest’ultima in forza alla società casciavolina dalla stagione 2021/22, in precedenza aveva vestito le maglie del Cus Pisa e del Dream Volley.

"Non ci ho pensato due volte quando la società mi ha proposto di restare - spiega Messina - spero di ripagare la fiducia apportando il mio contributo per centrare gli obiettivi che sono migliorare quanto fatto nell’anno sportivo appena concluso".

Sara Barsacchi è alla terza stagione nella prima squadra rossoblu anche se in passato ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio che per molti mesi ne ha limitato il rendimento. "Non vedo l’ora di iniziare la stagione nuova - spiega Barsacchi - sperando di aver pagato tutto il conto con la sfortuna e di poter essere al 100% a disposizione del gruppo".