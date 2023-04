Il big match dice Castelfranco, Parella ko al tie break, è vetta

FGL-ZUMA vince ancora. Lo fa battendo un’indomita Volley Parella Torino con il punteggio di 3-2. Al PalaBagagli è andata in scena un’altra battaglia di quelle toste ed emozionanti. Ad avere la meglio sono le biancoblù che conquistano cosi l'ottava vittoria consecutiva (imbattute nel girone di ritorno) e chiudono al meglio la fase in previsione dello stop pasquale. La squadra del duo tecnico Menicucci - Ficini lotta strenuamente in una partita difficile, rognosa e stancante con un avversario sempre pronto ad aggredire, fatto di individualità eccellenti e di un gioco di squadra con un altissimo livello di pallavolo.

Va in archivio un’altra vittoria, la sedicesima in venti partite giocate, successo che fa balzare FGL-ZUMA in testa alla classifica con 48 punti, seguita da Volley Parella 47, Savis Volley Volpiano 44, Volley Garlasco 43 e Prochimica Virtus Biella 41 punti: cinque squadre ormai entrate decisamente nel novero delle formazioni favorite al podio in vista PlayOff.