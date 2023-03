Sarà big match: Castelfranco attende Volpiano

Un solo punto separa le due formazioni in vetta alla classifica, con il team di coach Stefano Andreotti, seconda in classifica e 35 punti, che si presenta al PalaBagagli forte di molti successi di spessore, rimediati sia in casa che in trasferta. Un percorso netto quello delle torinesi, le quali dopo una leggera flessione nel mese di gennaio (sconfitte 3/1 in casa per mano di Nottolini e battute a Garlasco a tie-break) hanno ripreso la loro marcia a suon di vittorie, tornando ad esprimersi con costanza su livelli elevati.

Sfida tra le più delicate di questa Regular Season quindi, introdotta come di consueto da coach Menicucci: “Affrontiamo quella che all'inizio del campionato era la squadra favorita per la vittoria della RS e la promozione; all'andata ha dimostrato tutto il proprio valore, è stata l'unica gara in cui non siamo mai riusciti a contrastare l'avversario. Questo per noi sarà un motivo in più per cercare di dire la nostra, essendo in grado di guadagnarci le prime posizioni della classifica. Loro vengono da una vittoria in rimonta da 0/2 quindi avranno il morale alle stelle. Lo abbiamo anche noi, avendo vinto la trasferta a Caselle, un match contro un avversario insidioso, nonostante la loro posizione in classifica: è stata una partita di alto livello di concentrazione in un ambiente caldo".