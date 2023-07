Dimensione sempre più nazionale per l'MNF Summer Fest

Una formula consolidata, un format che non perde smalto anno dopo anno. Aumentano, i numeri della Summer Fest pisana, torneo nazionale di pallavolo sull’erba, 3 vs 3 sia maschile che femminile: 156 squadre in totale, presenze da Trentino Alto-Adige, Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e da ogni parte della Toscana. Per due giorni lo Stadio Comunale 'G. Bui' di San Giuliano Terme è diventato la capitale del volley estivo, grazie alla collaborazione tra Migliarino Volley e Sangiuliano Sport, con il patrocinio delle istituzioni e il beneplacito della Commissione Pubblico e Spettacolo per l’evento musicale del sabato sera.

Tantissimi i volontari al lavoro, sia per garantire i servizi essenziali alla permanenza in loco di così tante persone, sia per tirare su i 29 campi da gioco necessari all’evento. Una macchina oliata che da 19 edizioni garantisce al territorio numeri e visibilità da record. Sul campo, nel torneo maschile, hanno vinto i fratelli Riposati (Luca e Marco), associati con Lorenzo Caproni, ex Lupi S. Croce, prossima stagione a Camaiore (serie B). Una formazione 'outsider', che in finale ha superato di misura il 'quartetto' d’eccezione formato da Acquarone (ex A2 Lupi, prossimo anno Trentino Volley in Superlega), Gori (Tomei Livorno, serie B), Crescini e Sanminiatesi (Castelfranco, serie B).

Nel femminile, primo posto per il trio targato Ambra Cavallini Pontedera (serie B): Meini, Roni, Lari hanno avuto la meglio sulla formazione ligure formata da Marku, Lupi, Gorgoglione. Ad arbitrare le fasi finali, il terzetto di fischietti pisani formato da Campinoti, Rafaniello e Macchia, puntuali dalla prima edizione e applauditissimi in una premiazione che ha visto sul palco il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia Massimiliano Angori, il consigliere comunale di S. Giuliano Terme Massimo Pancrazi, il presidente di Sangiuliano Sport Roberto Nusca, il Direttore Generale della stessa società Martina Nusca, il presidente del Migliarino Volley Cristiano Mariani, il direttore sportivo del sodalizio biancorosso Nicola Mariani.

Le parole dello stesso presidente Mariani sono utili a mettere ordine nei ringraziamenti di rito e nelle note a margine, perché l’evento è di breve durata ma poggia su una organizzazione considerevole e tutte le caselle devono sempre andare al proprio posto: "Abbiamo assistito ad una edizione tra le più interessanti a livello tecnico: tanti giocatori che si sono spostati per venire a giocare da noi, con partite sempre incerte e interessanti. Sarebbe impossibile riuscire a oliare una macchina del genere senza il supporto delle Istituzioni e delle professionalità locali: corre l’obbligo di ringraziare il sindaco di S. Giuliano Terme Di Maio, la Provincia rappresentata dal presidente Angori, l’ingegnere Elisabetta Della Longa, lo Studio Salani, tutti soggetti che, assieme anche ad altri, hanno collaborato per far sì che la manifestazione si svolgesse in sicurezza e con tutte le autorizzazioni del caso".

"Dal punto di vista del sostegno economico, impossibile non sottolineare l’impegno di Drive Solution (noleggio con agenzie a Pisa e Lucca) e di Spazio Conad a Madonna dell’Acqua, title sponsor delle magliette ufficiali. Altri fornitori aiutano con scontistica, tra questi sempre Conad, Zona Market, La Gioiosa, Distilleria Marzadro. La ricaduta sul territorio è notevole, con pizzerie e ristoranti impegnatissimi, B&B sempre sold out: l’obiettivo dei prossimi anni sarà creare una sinergia tra tutti i soggetti citati perché costi e regole sono sempre più difficili da affrontare e invece, come si sa, l’unione fa la forza. Che la Summer Fest vada avanti e si sviluppi è interesse non solo di chi organizza ma di tutto il territorio. Da ultimo, non certo per importanza, un applauso al gruppo dei volontari, ragazzi della società Migliarino Volley (ma non solo), che hanno sacrificato una settimana intera del proprio tempo perché tutto fosse pronto e funzionale".