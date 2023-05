Tutto pronto per la fase finale dei playoff promozione: la Pallavolo Cascina ospita la Blu Volley Quarrata

Tutto pronto per l’inizio della fase finale Playoff nel campionato femminile di Serie C. La federazione ha ufficializzato girone e calendario che oltre alla Pallavolo Cascina vedrà impegnate Blu Volley Quarrata (prima classificata del girone B), Carpe Diem Firenze (prima classificata del girone A), Giotti Vitctoria Volley Siena (seconda classificata girone A) e i 'vicini' del Dream Volley Pisa.

Il calendario riserva alle biancorosse una partenza 'terribile' con la prima gara casalinga da disputarsi contro il fortissimo Blu Volley Quarrata, 'nobile decaduta' che nel recente passato vanta molte stagioni in B1. La squadra pistoiese sabato scorso ha ceduto per 2-3, al termine di un match combattutissimo, al VP Volley, prima squadra ufficialmente promossa in B2. In sequenza Cascina troverà poi Carpe Diem in trasferta a Firenze, Dream Volley in casa e per concludere una trasferta senese al cospetto del Giotti Victoria.

"Sappiamo il livello altissimo del gruppo playoff che affronteremo - commenta la società biancorossa - composto da squadre ricche di giocatrici fortissime con ampi trascorsi nei campionati nazionali, ma sappiamo anche che le nostre ragazze hanno la pelle dura e proveranno a dare battaglia fino all’ultima palla. E allora non resta che darci appuntamento a sabato prossimo, 6 maggio, alle ore 21 alla Galilei per sostenere tutti insieme le nostre ragazze, che meritano un tifo incessante e incondizionato".