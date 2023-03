Volley: inizia l'avventura delle ragazze del Cus Pisa ai Campionati Nazionali Universitari

Inizia martedì 21 marzo alle ore 13 l’avventura del Volley Femminile del Cus Pisa ai Campionati Nazionali Universitari. L’appuntamento al PalaCus contro CUS Torino in una sfida non facile per le ragazze di coach Matteo Bedini e del selezionatore Franco Masoni. In caso di sconfitta le ragazze pisane se la vedranno il 4 aprile prossimo contro il CUS Modena Reggio Emilia, in caso di successo invece non cambierà l’avversario ma la gara si disputerà il 18 aprile.



La Rosa delle ragazze del CUS Pisa convocate da coach Matteo Bedini per il CNU 2023: Lorenza Cavallo, Angela Braccia (CUS Pisa), Sara Lilli, Elena Bartolomeo, Chiara della Vedova (Oasi Viareggio), Lucrezia Labardi (Carpe Diem Volley), Martina Della Croce, Sofia Godino (Migliarino Volley), Marianna Ricci, Amalia Marsili (Folgore San Miniato), Jessica Vaccaro, Federica Messina (Casciavola)