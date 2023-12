Il campionato di B1 è fermo, ma la FGL Castelfranco non si ferma

Dopo il turno del 16 dicembre valevole per la undicesima giornata, girone di andata, il campionato di B1 femminile si è preso una piccola pausa. Tornerà in campo il weekend del 13-14 gennaio, penultima gara dell'andata. La FGL-ZUMA Castelfranco in particolare, giocherà domenica 14 in casa nel derby contro Montespertoli per poi chiudere la prima tranche di campionato con l'altro derby toscano, a Pontedera nel campo dell’Ambra Cavallini sabato 21 gennaio. Il passaggio dalla prima alla seconda fase di campionato sarà segnato da un nuovo stop, che permetterà alle squadre di riorganizzare il gioco e rinforzare la preparazione dopo un primo bilancino a chiusura dell’andata: due settimane faranno da spartiacque per tornare tutti in campo il weekend 11-12 febbraio.

Nel frattempo il team biancoblu ha sostenuto un programma di allenamento regolare intercalato da doppie sedute per le sessioni fisiche. La preparazione fisica e la continuità tecnica saranno fondamentali in vista delle prossime due sfide in calendario: il posto in graduatoria generale al termine del girone di andata determinerà le prime migliori quattro squadre dei cinque gironi che accederanno di diritto alla Final Four di Coppa Italia il prossimo 27-30 marzo. Pur avendo fallito la sfida prenatalizia a Trevi – la prima sconfitta dopo nove gare consecutive vinte – FGL-ZUMA attualmente ha un vantaggio di tre punti sulla seconda, l’Angelini Cesena, che di sconfitte ne ha registrate due, vantaggio castelfranchese celato in classifica dalla gara in più giocata dalle emiliane.

Gli altri gironi vedono al momento primeggiare Concorezzo con 28 punti nel girone A, l’Azimut Giorgione con 26 punti nel girone B, la Clai Imola con 27 punti nel girone C, Castelfranco nel girone D con 25 punti e il Catania Volley con 22 punti nel girone E. Nel quadro attuale Catania sarebbe esclusa per punteggio dalla classifica avulsa ma solo se la FGL-ZUMA porrà massima attenzione al nuovo obiettivo di incassare i prossimi sei punti: sei punti che quindi blinderebbero il primo posto e aprirebbero le porte della Coppa Italia alle ragazze del duo tecnico Bracci-Ficini.