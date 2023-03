Castelfranco attende Novara, Menicucci: "Formazione temeraria"

La formazione ospite, undicesima in classifica con 17 punti ed attualmente in zona retrocessione sta vivendo un momento positivo: fatta eccezione per il 3/0 incassato in casa la scorsa settimana per mano di Liberi e Forti, il 4 marzo ha sfiorato la vittoria a tie-break contro Rimont Genova, la precedente gara ha annientato per 3/1 Garlasco tra le mura di casa e Nottolini al tie-break a Capannori il 18 febbraio. Combattive e atleticamente talentuose, le avversarie novaresi costituiscono il vivaio giovanile della serie A1 della Igor Novara e le battaglie disputate sul campo finora hanno dato prova del loro valore e della combattività del gruppo. Una gara, quella con Trecate, che servirà dunque a testare la concentrazione e la determinazione della squadra biancoblu ed a ribadire sul campo le ambizioni di difendere il secondo posto in classifica. Oltre al risultato di Fgl-Zuma, questo weekend scuoterà la classifica anche quello dello scontro diretto Savis VOL-LEY Volpiano- volley Parella Torino, rispettivamente terza a 38 punti e prima a 43 punti, previsto per questa sera alle 21.

"Sarà una partita piena di insidie - commenta coach Menicucci - perché aldilà della loro posizione in classifica, Novara è una squadra che è stata in grado di battere Nottolini e Garlasco. È una squadra molto giovane e quindi soggetta ad alti e bassi, ma temeraria ed ambiziosa.