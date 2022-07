La FGL-ZUMA Castelfranco chiude il mercato con l'ultimo colpo: Gaia Dell'Amico

La FGL-ZUMA Pallavolo Castelfranco chiude ufficialmente la sessione di mercato in vista del campionato di B1 2022/23 assicurandosi le prestazioni della palleggiattrice Gaia Dell’Amico. Con la regista carrarese la società convalida le ambizioni e l’intento di allestire un roster competitivo con cui affrontare la nuova stagione.

L’ingaggio di Dell’Amico è l’ultimo annuncio della campagna acquisti dopo Muzi, Fava, Tesanovich e Marocchini: una squadra che si svilupperà, quindi, attorno a questo caposaldo classe 2000 e 174 centimetri. Gaia è una palleggiatrice talentuosa che si è distinta in questo campionato B1 indossando la maglia avversaria Europea 92 Isernia. Si tratta, di una giocatrice dalle buone qualità tecniche e di carisma che darà al gruppo un grande contributo anche in termini di leadership. Gaia indosserà i colori biancoblu ed il numero 9.

Nata nella Carrarese Volley dove ha difeso i colori del Club dal 2011 al 2014, nell’annata 2018/19 ha vestito la maglia A2 del Chieri Volley collezionando poi esperienze in B2 e B1 a Torino, Genova, Aragona ed Isernia. Le sue parole: “Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione sportiva insieme all'Asd Pallavolo Castelfranco. Lo staff e la dirigenza si sono impegnati al massimo per creare un organico competitivo e sotto la guida tecnica degli allenatori Menicucci e Ficini, sono sicura che potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Non ci resta che entrare in palestra e fare del nostro meglio, io porterò in campo energia ed il massimo impegno”.