Trasferta oltre regione, Castelfranco di scena a Torino

Vigilia di partenza alla volta del Piemonte per Fgl - Zuma, dove domani sera a partire dalle ore 19.00 la compagine toscana sfiderà Caselle Torino nel match valevole per la diciassettesima giornata di campionato su ventisei totali.

Le ragazze Fgl - Zuma continuano il loro percorso assolutamente intenso da settimana scorsa, terminati i weekend di riposo ed i break della stagione: con 14 gare disputate, una in meno delle prime due in classifica volley Parella e Pro Chimica Virtus Biella, ha dieci partite vinte e ancora dieci da giocare compreso quella di domani: all’andata, lo scorso 30 ottobre, Caselle Volley fu battuta a Castelfranco per 3/0.

“Domani sarà una delle trasferte più lunghe del campionato - commenta coach Menicucci- Sfideremo una squadra che apprezzo molto a livello caratteriale tra le varie del girone, perché non molla mai, ogni domenica ed ad ogni partita da il 100% in campo e lo dimostra il fatto che lo scorso novembre, nel loro campo, ha pagato pegno anche la capolista volley Parella, sconfitta a tie-break.

Noi settimana scorsa, abbiamo giocato bene, ma abbiamo avuto conferma che non ci sono mai partite scontate: la classifica non deve far pensare che domani sarà una partita meno difficile di altre, perché Caselle ogni settimana esprime un bel gioco. È una formazione in un ottimo momento di forma, domenica scorsa hanno perso a tie-break contro la Rimont Progetti a Genova: dobbiamo quindi affrontare la gara con il piglio giusto! Cercheremo di tornare a casa con qualche punto per continuare il nostro cammino fin qui positivo".