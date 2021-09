FGL Castelfranco, iniziata la sesta settimana di lavoro: c'è un moderato ottimismo

Il gruppo si sta fortificando giorno dopo giorno, in previsione dell'esordio in campionato del prossimo 17 ottobre

Le ragazzecontinuano ad allenarsi al Pala Bagagli, inaugurando oggi la sesta settimana di lavoro: iniziata la preparazione lo scorso 23 agosto a ranghi ridotti, a causa di qualche acciacco da recuperare e per la temporanea assenza di- impegnata allora nelle finali di Beach Volley- progressivamente il gruppo si è quasi completato e sta seguendo fedelmente il programma di preparazione.

Tre gli allenamenti congiunti organizzati finora, test importanti per rodare la rosa in campo e tutte le atlete a disposizione di coach Menicucci: fortificare il gruppo, automatizzare le dinamiche di gioco e mettere più ore di allenamento sulle gambe, questi gli obiettivi da raggiungere prima dell’inizio del campionato. Il punto sulla preparazione e sul programma dei prossimi giorni: la parola all'allenatore.

“Dopo una prima settimana di preparazione atletica e lavoro prettamente fisico, la squadra ha iniziato a lavorare con la palla ed abbiamo effettuato tre test di allenamenti congiunti contro squadre di B2, che sono andati abbastanza bene. Ci sono ovviamente alcuni aspetti da correggere essendo una squadra praticamente nuova ma lavoreremo per risolvere queste dinamiche entro l’inizio del campionato; altri allenamenti congiunti sono in programma, continuerò a far giocare tutte le ragazze e punteremo a migliorarci sfruttando al meglio il tempo a disposizione”.