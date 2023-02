Castelfranco non sbaglia, Garlasco ko 3-1

Riparte con il piede giusto la FGL – Zuma Castelfranco che ha la meglio per 3-1 sul volley Garlasco, squadra ostica e determinata.

Le ospiti si fanno trovare subito pronte nel primo set e sono brave a chiuderlo in vantaggio senza troppi patemi per 25-28. Il secondo procede sulla stessa falsariga del primo se non fosse che vengono commessi alcuni errori di troppo da una parte e dall’altra, ne esce fuori un punteggio più combattuto ma sono comunque le toscane ad avere la meglio per 25-23. Nel terzo parziala Garlasco osa di più, Castelfranco perde un po’ di concentrazione e alla fine le padrone di casa accorciano, è 1-2.

Nel quarto parziale c’è del nervosismo in campo, nessuna delle due formazioni riesce a prendere il largo, alla fine, però, la lucidità delle pisane viene premiata e con il punteggio di 25-23 chiudono la contesa per 3-1.

Soddisfatto al termine il tecnico in seconda Nicola Ficini: “Dopo una lunga sosta non è mai semplice riprendere ma devo dire che le ragazze ci hanno messo concentrazione, carattere e unità d’intenti, sbagliando poco nel primo set e mettendo sotto l’avversario; nel secondo game ho visto lo stesso spirito ma qualche errore di troppo, Garlasco ci è rimasta sempre attaccata, abbiamo vinto forse grazie a qualche errore loro che noi comunque siamo state brave a farglieli commettere; terzo parziale è mancata la continuità nella concentrazione, ci sono stati molti più errori e la squadra di casa lo ha vinto con merito poi però nel quarto e decisivo set giocato punto a punto, vuoi anche per il nervosismo di giocare in trasferta, la determinazione l’ha fatta da padrona e abbiamo portato a casa una vittoria meritata”.

IL TABELLINO

VOLLEY GARLASCO - FGL ZUMA 1-3

I parziali: 18-25, 23-25, 25-17, 23-25

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 13, Chisari 1, Marocchini ne, Bertelli 2, Giannoni L, Dellamico 3, Tesi L, Muzi 27, Beconcini, Focosi, Tesanovic 14, Fava 6. Allenatore: Menicucci - Ficini