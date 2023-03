Castelfranco non si ferma più, ko anche Volpiano: 3-1

Altra vittoria per la FGL-Zuma Castelfranco che contro Volpiano va sotto di un set ma poi ribalta la situazione e si aggiudica i tre punti con il punteggio di 3-1.

A raccontare il match è coach Ficini.

“Come è stato preventivato in settimana la partita è stata una battaglia sportiva le due squadre davanti a un numeroso pubblico assordante hanno dato vita a una gara molto emozionante. L’abbiamo preparata minuziosamente sotto tutti i punti di vista e l’inizio era a nostro favore fino al 14-11 poi raggiunti sul 17-17 abbiamo subìto un break di tre punti che non siamo riusciti a recuperare perdendo il set 21-25. Rientrati in campo con la stessa determinazione e con lo stesso profilo tattico il secondo set è stato giocato molto bene e vinto per 25-16”.

“Il terzo set è iniziato nello stesso modo dei precedenti con lunghi scambi di pregevole valore e abbiamo condotto il set fino a raggiungere anche quattro punti di vantaggio 21-17. Ma sapevamo che la squadra avversaria non avrebbe mollato e infatti anche a causa di alcuni nostri errori siamo arrivati al 24-24 e poi grazie alla nostra forte difesa e al nostro capitano ci siamo aggiudicati il parziale 26-24".

"Il quarto set non è iniziato nel modo migliore forse anche a causa di un calo mentale subendo un parziale che ci ha portato in svantaggio sul 1-4, abbiamo recuperato e siamo andati avanti punto a punto. Sul punteggio di 13-13 abbiamo effettuato un break valso il 18-15 da qui in poi in un clima molto caldo siamo sempre stati in vantaggio vincendo il set per 25-20 e quindi la partita”.

Infine: “A nome di tutto lo staff e squadra vogliamo fare un plauso al numeroso pubblico e in particolare modo alle nostre ragazze e bambine delle squadri giovanili che ci hanno sostenuto fin dal primo punto, ora sotto con il prossimo, sabato si va a Capannori”.

FGL-ZUMA CASTELFRANCO – SAVIS VOL-LEY VOLPIANO 3-1

I parziali: 21-25, 25-16, 26-24, 25-20

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 16, Chisari 10, Marocchini ne, Bertelli ne, Giannoni L, Dellamico, Tesi L, Muzi 15, Beconcini ne, Focosi ne, Tesanovic 10, Fava 17. Allenatore: Menicucci - Ficini