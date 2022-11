Castelfranco non si ferma e si prende anche il derby con Valdarninsieme: 3-0

Successo netto per FGL – Zuma che si aggiudica il derby con Valdarninsieme per 3-0.

25-18, 27-25, 25-23 sono questi i parziali che dimostrano quanto la sfida sia stata combattuta ma anche quanto la squadra pisana sia stata abile nel fare suoi i momenti chiave della sfida.

Ecco il commento del tecnico Alessandro Menicucci al termine: “Non era una partita come poteva sembrare dalla classifica, infatti abbiamo riscontrato diverse difficoltà, non ci siamo espresse al massimo livello ma dobbiamo fare anche i complimenti all’avversario che ha contrastato il nostro gioco, non abbiamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana, il risultato è la cosa più positivo e ci dà morale per la difficile trasferta di sabato prossimo contro il Parella Volley a Torino”.

Questo, invece, il pensiero di Sara Agata Chisari: “Siamo contente per i tre punti, sono stati sudati, loro erano quasi sempre sopra di noi, abbiamo risposto con una prestazione di squadra, compatta che ci ha permesso di vincere, ora tutte insieme affrontiamo un’altra settimana di lavoro per la difficile partita di settimana prossima a Torino”.

Mvp di giornata la schiacciatrice Alice Tesanovic.

FGL ZUMA – UNO MAGLIA VALDARNINSIEME 3-0

I parziali: 25-18, 27-25, 25-23