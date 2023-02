Castelfranco riparte con il piede giusto e la spunta su Libellula Bra: 3-1

Torna a giocare e a vincere la FGL – Zuma Castelfranco che ad un mese dall’ultima sfida è abile ad imporsi per 3-1 sull’agguerrita Libellulla Banca Bra

La gara è molto combattuta, non mancano scambi lunghi risolti al cardiopalma, ma non manca nemmeno la determinazione e l’attenzione delle pisane che nei momenti cruciali del match si fanno trovare pronte.

Soddisfatto al termine il tecnico in seconda Nicola Ficini: “Dopo un mese e più siamo tornati a giocare in casa, l’inizio non è stata ben augurante, infatti siamo andati sotto 7-1, poi ci siamo riprese, si è giocato punto a punto fino al 22 pari ed abbiamo avuto tre occasioni per chiudere il set, ma è mancata la giusta cattiveria e alla fine abbiamo perso 28-26; il secondo set è iniziato sotto un altro aspetto, si è giocato anche in questo caso punto a punto fin quando abbiamo piazzato un break di 14-9, questo break ce lo siamo tenuto stretto vincendo poi 25-16; il terzo set è iniziato con lo stesso andamento del secondo, la gara è stata equilibrata con scambi lunghi e intensi, ci siamo portate sul 21-17, ci siamo fatte raggiungere sul 21-21 ma poi le ragazze sono state attente ed abbiamo chiuso 25-23; infine il quarto set dove la partenza ci ha visto sotto 4-1, ci riscattiamo e ci avviciniamo alle avversarie fino all’11 pari, è una battaglia, allunghiamo fino al 22-18 e poi chiudiamo 25-22”.

“Diamo pregio alle nostre avversarie che hanno fatto un’ottima gara – chiude il tecnico - ma anche alle nostre ragazze per la determinazione messa in campo, questi sono tre punti importanti anche perché siamo consapevoli che saranno tutte delle battaglie così agguerrite da qui alla fine del campionato”.

IL TABELLINO

FGL ZUMA – LIBELLULA BANCA BRA 3-1

I parziali: 26-28, 16-25, 23-25, 22-25

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 18, Chisari 9, Marocchini ne, Bertelli ne, Giannoni L, Dellamico, Tesi L, Muzi 22, Beconcini ne, Focosi ne, Tesanovic 16, Fava 7. Allenatore: Menicucci - Ficini