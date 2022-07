Pallavolo Casciavola: resta in rossoblu anche Chiara Liuzzo

La Pallavolo Casciavola annuncia la conferma della palleggiatrice Chiara Liuzzo che così vestirà anche per la stagione 2022/2023 la maglia rossoblu nel campionato di serie C. Chiara Liuzzo, classe 2002, ruolo palleggiatrice, è cresciuta nelle fila del Volley Etruschi di Stagno per poi passare al Tomei Livorno dove, oltre a completare il percorso giovanile, ha debuttato in serie D. Nella stagione 2020/21 approda alla Pallavolo Casciavola dove segue un’importante percorso di crescita, tanto da guadagnarsi la conferma nella stagione seguente che è quella della definitiva consacrazione per Liuzzo spesso protagonista nel bel campionato delle rossoblu terminato con il preliminare playoff contro lo Ius Arezzo. Inevitabile quindi la nuova conferma e anche nel 2022/23 le chiavi della cabina di regia saranno nella mani di Liuzzo, ormai cuore rossoblu a tutti gli effetti.