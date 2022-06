La Pallavolo Casciavola resta nell'impianto di via Pastore: confermata l'agibilità della palestra

"E' con grande piacere che la Pallavolo Casciavola accoglie il provvedimento sindacale n° 17 del 13 giugno 2022 con il quale il sindaco di Cascina Michelangelo Betti conferma il provvedimento di agibilità per la palestra della scuola media di via Pastore a Casciavola, stabilendo in 100 spettatori la capienza dell’impianto così come era nella stagione 2021/2022". La società rossoblu esprime grande soddisfazione e intende ringraziare il sindaco Michelangelo Betti e l’assessore allo sport Francesca Mori per aver preso a cuore la vicenda e dopo averla già risolta nel novembre scorso, adesso hanno dato ulteriore prova di vicinanza alla Pallavolo Casciavola rinnovando il provvedimento. "Allo stesso modo si ringrazia anche gli uffici coinvolti per il lavoro svolto. Quindi vi aspettiamo numerosi per seguire le nostre squadre, delle più piccole del minivolley e under 12, fino alle più grandi di Serie C e serie D, nella prossima stagione che inizierà in autunno, ricordando che, in caso di sold out in palestra, ci saranno sempre le dirette di Pallavolo Casciavola Channel, la TV su YouTube della società".