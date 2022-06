Jessica Vaccaro confermata nella rosa della Pallavolo Casciavola in Serie C

La Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare che anche nella stagione 2022/2023 la schiacciatrice-opposto Jessica Vaccaro farà parte della squadra che disputerà il campionato di Serie C. Vaccaro, classe 2002, ha mosso i primi passi nella pallavolo a 10 anni con la maglia del Bellaria Volley dove ha giocato, arrivando all'esordio in serie D, fino al 2017 quando è passata alla Savino Del Bene Montelupo. Con la formazione fiorentina ha giocato i campionati under 16 e under 19 ma soprattutto due campionati di serie C dando un contributo determinante a raggiungere la salvezza, obiettivo primario per una squadra giovanissima, formata completamente da under.

Dalla stagione 2021/22 veste la maglia della Pallavolo Casciavola indossando i gradi di capitano. Un campionato, quello scorso, nel quale Vaccaro ha dato un contributo importante, chiuso, sfortunatamente anzitempo a causa di un infortunio che le ha pregiudicato la disputa dell'ultima parte della regular season e degli spareggi promozione. La sua conferma è il primo tassello verso l'allestimento del roster 2022/2023 per il quale ci saranno novità nei giorni a seguire.