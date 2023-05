Volley giovanile protagonista al Cus con la Coppa Santa Giulia

Una domenica dedicata al volley al Palacus, dove si sono svolte le semifinali e la finale della Coppa Santa Giulia in ricordo di Fabrizio Nassi, organizzata dal Comitato Basso Tirreno della Fipav, per la categoria Under 16 Maschile. Le quattro squadre in gara, risultate prime e seconde di due gironi, Dream Volley Pisa, VBC Honda Carelli&Bussola Calci, Pallavolo Cascina e Invicta Volleyball Grosseto.

La finale, dopo le sconfitte del Cascina e dell'Invicta di Grosseto che hanno terminato il loro percorso in coppa rispettivamente in quarta e terza posizione, ha visto contendersi il titolo il VBC Honda Carelli&Bussola Calci e il Dream Volley Pisa. I ragazzi del Vbc Calci guidati da coach Matteo Bedini, dopo aver vinto la semifinale con Pallavolo Cascina per 3 a 1, hanno superato in una bellissima partita e in un Palacus gremito, il Dream Volley di coach Alessandro Lazzeroni sempre per 3 a 1. Alla squadra della società calcesana è andato quindi il Trofeo Coppa Santa Giulia.

"E' stata una grande giornata di volley che noi abbiamo ospitato molto volentieri per ricordare Fabrizio Nassi, uno dei personaggi che hanno fatto grande la pallavolo pisana e pontederese, senza dimenticare naturalmente le oltre 130 presenze con la maglia della nazionale maggiore. Un onore per noi averlo ricordato in un PalaCus gremito che ha potuto assistere ad un grande spettacolo del nostro volley a livello Under 16" ha detto Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa.