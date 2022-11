Cuore e testa, Castelfranco si prende il derby con Toscanagarden: 3-1

Il derby dice Fgl – Zuma. La squadra di coach Menicucci torna al successo proprio nella partita più importante, battendo la prima della classe Toscanagarden Ottolini fino ad oggi imbattuta. Lo fa con una prova convincente, con il risultato di 3-1 (25-18, 25-16, 21-25, 25-15), dando vita ad una gara combattuta su ogni pallone nonostante i parziali siano piuttosto netti.

Questo il commento del libero Melissa Tesi mvp di giornata: “Abbiamo disputato un’ottima partita, era un derby contro la prima in classifica e non poteva essere facile, ma dopo una settimana in cui ci siamo concentrate molto questa attenzione l’abbiamo messa anche in campo e ne usciamo vincitrici con pieno merito, sono felice del premio ricevuto, ora testa alla prossima”.

Queste, invece, le parole di coach Nicola Ficini al termine della gara:

"Questa partita è stata una battaglia come da previsione, è una vittoria che fa morale per proseguire serenamente il nostro percorso; il primo e secondo set non sono stati vinti troppo agevolmente come possono far sembrare i parziali bassi, ma sono stati giocati punto a punto, siamo state brave, però, a trovare il break decisivo nel momento giusto; nel terzo set siamo un po’ calate mentalmente, c’è stata poca continuità, e questa volta il break a metà set lo hanno trovato loro, noi non siamo più riuscite a raggiungerle, con merito hanno accorciato le distanze, ma poi il quarto set è scivolato via sulla stessa falsariga del primo e secondo parziale fin quando abbiamo trovato la forza per spingere alla vittoria". “Vogliamo fare una menzione al pubblico – prosegue il coach – è stato grandioso e ci ha sostenuto fino alla fine, è andato in scena proprio un bello spettacolo, questa è una vittoria voluta da tutti che ci fa ben sperare per il futuro, adesso testa a Novara, sarà un’altra trasferta da preparare bene”.

FGL ZUMA – TOSCANAGARDEN 3-1

I parziali: 25-18, 25-16, 21-25, 25-15

FGL ZUMA: Zuccarelli 20, Chisari 8, Marocchini, Bertelli, Giannoni L, Dellamico 1, Tesi L, Muzi 20, Beconcini, Focosi, Tesanovic 5, Fava 12. Allenatore: Menicucci