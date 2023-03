Ottimo esordio anche per il Cus Pisa Volley femminile ai CNU 2023

Iniziano con un successo i Campionati Nazionali Universitari 2023 per il volley femminile del Cus Pisa. Le ragazze selezionate da coach Franco Masoni e allenate da Matteo Bedini hanno sconfitto per tre set a uno Cus Torino nella gara di esordio al PalaCus di via Chiarugi, al termine di una contesa molto equilibrata.

IL MATCH. Nel primo set a partire meglio è però Cus Torino che si porta sul 6-3, ma Pisa piazza un parziale di 6-0 si porta avanti e Torino non riesce più a rimontare. Il Cherubino chiude il primo set 25-19 a suo favore. Le piemontesi subiscono il contraccolpo psicologico della sconfitta ed il secondo set viene dominato dal Cus Pisa che chiude nettamente sul 25-12. Cus Torino però non ci sta a perdere e nel terzo set scarica la sua rabbia riuscendo ad avere la meglio sulla compagine pisana per 25-19. Quarto e decisivo set dunque con Pisa che va subito sotto di 0-4 rimonta soffre la reazione delle ragazze del Cus Torino, ma dopo un lungo testa a testa riesce ad avere la meglio nel finale con un bel 25-19.

"Abbiamo vinto una bella partita, loro erano una buona squadra - afferma coach Matteo Bedini - Considerando che le nostre ragazze era la prima volta che giocavano assieme, sono molto soddisfatto. Ho rischiato nei cambi, ho fatto giocare un po' tutti.Noi abbiamo un po' vissuto sugli allori dopo il successo netto del secondo set, perdendo nel terzo e rischiando nel quarto, ma siamo stati molto bravi a recuperare e portare a casa questo successo che ci fa guardare di buon occhio il prossimo impegno del 18 aprile a Reggio Emilia".