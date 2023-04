Il Cus Pisa Volley vola alla finalissima playoff del campionato di Serie C

Sconfitta indolore (2-3) per i ragazzi del CUS Pisa Volley contro Olimpia Firenze nella semifinale di ritorno dei play off del campionato di serie C. Dopo la vittoria del primo set, con cui i ragazzi di Moi mettono al sicuro il passaggio del turno, la squadra del Cherubino gioca senza pressioni, Firenze pareggia prima del nuovo vantaggio gialloblu, poi il 2-2 e il 3-2 finale per i fiorentini che però non serve ai ragazzi di Giglio. Adesso la testa è già alla finale play off. Primo incontro sabato 22 aprile (ore 18.30) a Camaiore, return match al PalaCus di via Chiarugi a Pisa sabato 29 aprile alle ore 18.

VOLLEY FEMMINILE. C'è grande attesa anche per la gara di andata della semifinale play-off di Prima Divisione che le ragazze del Cus Pisa disputeranno contro Psb Capannoli, seconda classificata nel girone B, che si disputerà al PalaCus di via Chiarugi, 5, sabato 22 aprile alle ore 21. Un grande in bocca al lupo va alle ragazze di mister Bedini.