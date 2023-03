Sfuma il sogno delle fasi finali dei CNU 2023 per il Cus Pisa Volley

Sfuma per il Volley Maschile del Cus Pisa la qualificazione alla fase finale dei CNU 2023 a Camerino. I ragazzi di Moi in vantaggio di un set perdono per 3-1 contro Cus Genova. Peccato perché i ragazzi di mister Mario Moi erano partiti forte mettendo in seria difficoltà Genova e vincendo nettamente il primo set. Genova sembrava spaesata. Nel secondo set il Cus Pisa si portava ancora avanti per 16-11 poi il crollo inaspettato e la rimonta ligure. Il Cus Genova vinceva il secondo set e l'inerzia della contesa cambiava. Anche nel terzo Pisa iniziava molto bene e si portava sul 6-1, ma i ragazzi di Moi si facevano ancora rimontare e dopo il 6-6 i liguri vincevano meritatamente. Nel quarto set la squadra di Moi dopo i primi giochi equilibrati crollava e doveva dire addio ai sogni qualificazione a Camerino.

C'è tanto rammarico anche nelle parole di Mario Moi a fine gara: "Vincere era alla nostra portata. E' stato veramente un peccato perché avremmo potuto trionfare con una maggiore accortezza. La squadra era partita forte, abbiamo giocato un primo set straordinaria poi abbiamo iniziato il secondo altrettanto bene. Dopo abbiamo commesso degli errori purtroppo, ma anche dopo il terzo set vinto da Genova i ragazzi mi davano garanzie e c'erano le possibilità di giocarci la partita fino al quinto set. Invece purtroppo abbiamo commesso delle ingenuità e le abbiamo pagate a caro prezzo. Siamo molto dispiaciuti tenevamo molto a questa qualificazione. Volevamo andare a Camerino anche perché è molti anni che il Cus non approda alle fasi finali dei CNU. Ci riproveremo sicuramente l'anno prossimo perché sicuramente ci sono buone basi per farlo".