Il Cus Pisa ritorna alla vittoria contro il Volley Fucecchio

Il Cus Pisa si riscatta e batte (3-1) al PalaCus il Volley Fucecchio. Dopo il KO di Camaiore nella prima giornata i ragazzi del Cus Pisa Volley si riscattano e vincono la prima gara interna stagionale al PalaCus valida per la seconda giornata del campionato di serie C contro il Volley Fucecchio per 3-1. Tre punti molto importanti per la formazione cussina contro una compagine, quella del Volley Fucecchio, come sempre molto ben organizzata. La squadra del Cus scende in campo con al palleggio Marco Prefetto, opposto Giacomo Pasquini, schiacciatori Daniele Dorigo e Gianluca Antonelli, centrali Antonio Ciociaro e Mattia Franchi De cavalieri, libero Luca Virdichizzi.

L'inizio è molto promettente con scambi ben giocati e con i locali che riescono a prendere un discreto vantaggio nelle fasi iniziali del set e che riescono a portarlo fino alla fine. Il secondo set è caratterizzato da un buon inizio dei giocatori in maglia gialloblu, che però pian piano si perde concedendo errori gratuiti agli avversari che prendono animo e riescono a tenere il punteggio in bilico. Nel finale di set mister Mario Moi cerca di cambiare qualche carta in tavola inserendo Adriano Barone e Francesco Coletti per dare un pó più di stabilità a muro e in ricezione. Il set però si chiude per 27 a 25 per la formazione del Fucecchio dopo un attacco murato di Pasquini, forse l'unico attacco non andato a segno dell'opposto del Cus che ha fine partita vince, meritatamente, il premio MVP. Set dunque in parità: 1-1.

Nel terzo set la formazione cussina scende in campo con un altro volto e grazie ai muri di Mattia Franchi De Cavalieri e Antonio Ciociaro si prende da subito un buon vantaggio che grazie agli attacchi di Giacomo Pasquini e Daniele Dorigo viene gestito dalla squadra al meglio, fino alla fine del set. Nel quarto set grazie ad un ispiratissimo Luca Virdichizzi e un eclettico Marco Prefetto, la squadra si porta a casa i primi tre punti della stagione grazie alla chiusura in attacco del capitano Gianluca Antonelli. Una vittoria meritata che serve per il morale della squadra e per l'ambiente tutto, nonostante il team abbia ancora bisogno di trovare delle conferme, per potersi distinguere in questo campionato.