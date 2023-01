Derby toscano per Fgl-Zuma, ostacolo Liberi e Forti

Fgl-Zuma disputerà la tredicesima gara di campionato, l’ultima giornata dell'andata prima del turno di riposo di 14 giorni imposto dal calendario a tutte le squadre, come spartiacque con il girone di ritorno.

Si chiuderà così in Toscana, la prima fase di campionato per la Fgl-Zuma, trasferta importante per valutare un primo bilancio della stagione.