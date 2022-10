Pisa ancora regina del sitting volley: il Dream Volley conquista la Supercoppa italiana

Le ragazze del sitting volley trionfano ancora. Dopo la Coppa Italia, il Campionato Nazionale e la Champions Cup, le 'dreamers' del Sitting Volley non si accontentano del triplete ma centrano un poker da sogno in un'annata da ricordare: la prima edizione della Supercoppa Italiana. Nonostante la competizione sia stata disputata a casa delle avversarie al PalaCasalini di Parma, gremito di gente, le gialloblu hanno saputo, non senza difficoltà, portare a casa la coppa con il risultato netto di 3 a 0 (25-23, 25-23, 25-23).

I tre set sono stati tutti molto combattuti e in alcuni frangenti le padrone di casa hanno dato filo da torcere alle ragazze pisane, andando a volte sopra di qualche punto nel parziale di set. Tuttavia, la determinazione e l'esperienza delle atlete del Dream Volley si è vista nei momenti decisivi e ha permesso di portarsi a casa la partita in soli tre set. E' stata una gara colma di emozioni con azioni lunghe e bei recuperi. "Onore a Parma, sempre più agguerrita e compatta, degna del nostro blasonato dream team" scrive la società pisana.

"Complimenti anche alle nostre ragazze che non si sono fatte intimidire dalla partecipazione calorosa del pubblico e dal bel gioco di Parma, mettendo il piede sull'acceleratore nei momenti difficili ed esprimendo un gioco di altissimo livello. Grazie a Volley Gioco Parma - inclusitting per la meravigliosa organizzazione ed accoglienza, è stato tutto bellissimo".

Un grande applauso va infine alla MVP del trofeo: Eva Ceccatelli, sempre al top come allenatrice, capitano e giocatrice della formazione del Dream Volley. Ecco la rosa al gran completo delle plurititolate campionesse: Giulia Bellandi, Michela Masini, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Sara Cirelli, Giula Aringhieri, Paola Fruzzetti. All. Ceccatelli.