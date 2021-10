Serie B, l'Era Volleyball Project attende l'esordio: obbiettivo minimo riconferma

L'Era Volleyball Project è pronta per la grande avventura in serie B. La semifinale playoff per la promozione persa lo scorso anno grida ancora vendetta e l'obbiettivo sarà quantomeno quello di riconfermare questo piazzamento, ben sapendo che non sarà semplice. Per la squadra biancoazzurra sarà la terza partecipazione consecutiva nella categoria, cosa certamente non da poco, ed il roster ha subito durante l'estate diverse novità.

Quella principale riguarda la panchina, da quest'anno affidata a Fabio Pantalei, che approda a Pontedera dopo tantissimi anni di esperienza tra B1 e B2 nella sua Grosseto.

Per quanto concerne il parco giocatori l'ossatura è invece vicinissima a quella dell'anno passato. In cabina di regia ci sarà ancora Tommaso Lazzeroni, figlio d’arte, a cui è stato affiancato, proveniente da Grosseto, l’esperto Alberto Benedettelli, per una delle coppie di registi più carismatica dell’intera categoria. Sulla diagonale confermato anche Niki Hendriks, opposto classe ’92, che sarà affiancato dal giovane Emanuele Anselmi, prodotto del vivaio di Santa Croce. Cambio di ruolo invece per il giovanissimo Matteo Frosini, che affiancherà in posto 4 i confermati Federico Lumini, Ludovico Pantani e Marco Cerquetti. Doppia conferma anche al centro dove ad Emanuele Lusori e Federico Montini si aggrega Francesco Pitto, proveniente da Migliarino dopo numerosi anni giocati con la maglia dell’Arno Volley Castelfranco. Confermato come libero l’esperto Riccardo Grassini, affiancato da Paolo Maggiorelli, proveniente da Fucecchio.

L'obbiettivo è quello di trovare l'assetto giusto nel più breve tempo possibile in modo da poter giocare alla pari, se non qualcosa di più, con tutte le squadre del campionato. A partire possibilmente dagli umbri della Iacact Perugia, che sebbene si affacci per la prima volta alla serie cadetta non hanno nascosto il desiderio di ben figurare. Si giocherà sabato prossimo alle ore 18 al centro sportivo della Bellaria (Pontedera).